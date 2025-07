Taubaté abre processo contra servidor envolvido em acidente fatal

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Processo A Prefeitura de Taubaté instaurou processo administrativo disciplinar contra o servidor envolvido no acidente que resultou na morte do jovem João Gustavo Antunes Simões, no dia 5 de março.

Indiciamento

Ao abrir esse segundo procedimento, a Prefeitura ressaltou que, segundo o Código de Administração do Município, são deveres do servidor "exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo", "observar as normas legais e regulamentares" e "manter conduta compatível com a moralidade administrativa", e que é proibido "proceder de forma desidiosa".

Punição

O processo administrativo disciplinar tem prazo de conclusão de 60 dias. Caso seja confirmada a responsabilidade do servidor, ele poderá receber punições como advertência, suspensão ou demissão.

Prefeitura

Questionada pelo jornal, a Prefeitura ressaltou que, após o primeiro procedimento (sindicância), "restaram identificados indícios suficientes de autoria e materialidade de infração funcional por parte do servidor que conduzia o veículo oficial na ocasião dos fatos". O administração municipal afirmou ainda que, nesse segundo procedimento (processo administrativo disciplinar), serão assegurados ao funcionário "o contraditório e a ampla defesa".