Homem é preso acusado de furtar 9 peças de picanha em São José

O flagrante foi realizado por seguranças do local, que acionaram a Polícia Militar após identificarem o suspeito tentando sair do estabelecimento sem pagar pelas mercadorias.

Segundo o boletim de ocorrência, o homem foi detido pelos seguranças do supermercado após ser monitorado pelas câmeras internas. Ele teria colocado as nove peças de picanha da marca Montana dentro de uma mochila preta e passou pelos caixas sem efetuar o pagamento.

As peças de picanha estavam avaliadas em R$ 1.512,13. Além das carnes, a mochila continha um óculos escuro, um maço de cigarros, R$ 29 em dinheiro e um aparelho celular.

De acordo com um segurança do estabelecimento, “o suspeito foi monitorado pelas câmeras enquanto colocava as carnes na mochila e foi abordado logo após passar pelos caixas. Ele confessou que tentou furtar as peças”.