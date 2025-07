Vídeo mostra Giovana antes de ser morta pelo ex no Vale

Imagens de uma câmera de segurança registraram os instantes finais de Giovana Silva de Oliveira, de 18 anos, antes de ser morta pelo ex-marido na cidade de Jacareí. O corpo da jovem foi localizado no sábado (5), após o suspeito, Gabriel da Silva Campos, de 21 anos, confessar o assassinato à Polícia Civil.

A filmagem, exibida pela TV Vanguarda, mostra o casal caminhando lado a lado na avenida Avareí, por volta das 20h da sexta-feira (4). Giovana aparece com uma blusa branca, enquanto Gabriel veste roupas pretas. Segundo o relato do autor do crime, os dois passaram o dia juntos, visitando diferentes locais da cidade antes do feminicídio.