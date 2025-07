Canção Nova esperar mais de 200 mil para PHN 2025 com jovens

Frei Gilson é presença confirmada no Acampamento PHN 2025. Ele fará uma pregação no sábado, às 11h10, e um show no sábado, às 23h. Também se apresentam no palco do Centro de Evangelização, onde ocorrerá toda a programação do evento, outros cantores conhecidos da música católica, entre eles Eliana Ribeiro, Fraternidade São João Paulo 2º, Amor e Adoração e Colo de Deus.

Nos intervalos, às 12h40 e às 17h30, as atrações musicais estarão concentradas no Rincão do Meu Senhor. Rosa de Saron, Anjos de Resgate, Fátima Souza, Nilton Júnior, Ramon e Rafael e Walmir Alencar são alguns dos nomes da festa.

Outro momento esperado pela juventude é o luau com o cantor e instrumentista Brais Oss, no sábado e no domingo, a partir de 0h30. Toda a programação do evento está disponível na internet (clique aqui).