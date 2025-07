Adeus, Guilherme: jovem morreu no Vale após ser espancado por 10

Morreu nesta segunda-feira (7) o jovem Guilherme Araujo Cabral Alvarelo, de 21 anos, que havia sido espancado por um grupo de dez homens durante uma festa de rodeio em Piquete, na madrugada de domingo (6). Ele foi identificado pela Polícia Civil, que investiga o caso.

A agressão aconteceu na praça Duque de Caxias, na região central da cidade, durante uma das noites do Piquetão Rodeio Festival.