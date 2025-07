Adeus, Érika Nincha: gerente de vendas morre aos 50 anos em SJC

Em 21 de julho de 2024, ela celebrou os 50 anos de idade com postagem no Instagram.

“Cinquentei, me reconstruindo, tentando saber lidar com acontecimentos da vida, os exatos 15 dias que minha mãe se foi. Existe um vazio, alguns objetivos, uma parcela de medo. Nesse último ano, morri, e estou renascendo”, escreveu.

“A luta do dia a dia, pouco contato com humanos, o saber lidar com as inquietudes do mundo. A cura requer cuidados especiais e tempo. Estou no meu tempo, e a certeza que tudo pode mudar. Existe uma nova Érika aqui dentro. Obrigado a quem esteve ao meu lado, e de alguma maneira contribuiu com essa fase, Gratidão”, completou.