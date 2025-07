Homem de 21 anos é espancado durante Festa de Rodeio no Vale

Um caso de linchamento é investigado pela Polícia Civil após um jovem de 21 anos ser brutalmente espancado durante a Festa de Rodeio de Piquete, na madrugada de domingo (6). A vítima foi agredida por cerca de dez homens durante o evento.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de espancamento. Ao chegarem ao local, foram informados que a vítima já havia sido socorrida por terceiros e levada ao pronto-socorro de Lorena.