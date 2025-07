Homem de 25 anos morre no Vale após ser atingido por 6 tiros

Um homem foi assassinado a tiros em Taubaté na noite de domingo (6), no bairro Água Quente, quando uma motocicleta passou pelo local e ocupantes efetuaram vários disparos de arma de fogo.

De acordo com o boletim de ocorrência, Jean Lucca Bovo dos Santos, 25 anos, foi atingido por seis tiros, caiu no chão e foi socorrido ainda com vida ao Hospital Regional de Taubaté, mas não resistiu aos ferimentos.