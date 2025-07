Tentativa de homicídio: atirador dispara 6 vezes em homem no Vale

Um homem de 48 anos procurou a Polícia Civil para denunciar ter sido alvo de uma tentativa de homicídio na tarde de sábado (5), por volta das 17h30, em Cachoeira Paulista. Segundo a vítima, o suspeito seria o genro do proprietário do imóvel que ele aluga há cerca de quatro anos.

De acordo com o relato, o local apresenta condições precárias, o que motivou a suspensão do pagamento do aluguel e gerou conflitos entre as partes. No dia do ocorrido, a vítima retornou ao imóvel para buscar uma cama, acompanhado de um vizinho idoso.