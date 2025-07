Anderson comemora sucesso de cirurgia de João: ‘Deu tudo certo’

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), confirmou que foi um sucesso a cirurgia do filho João Henrique Thomaz Ferreira na manhã deste domingo (6), no Hospital Municipal de São José dos Campos.

“Deu tudo certo! A cirurgia foi bem-sucedida e o João já está com a gente no quarto. Muito obrigado a todos pelas orações!”, escreveu Anderson nas redes sociais, ao lado da foto de João no quarto do hospital.

Na manhã deste domingo, Anderson e a primeira-dama Sheila Thomaz gravaram um vídeo em frente ao Hospital Municipal pedindo orações para o filho. “Viemos aqui pedir mais uma vez aquele grande apoio que fez toda a diferença na nossa vida e principalmente na vida do João Henrique”, disse Anderson.

“Mais uma vez a gente vem entrar na vida de vocês, nas casas de vocês em pleno domingo, mas para pedir de novo aquela corrente de energia, de orações. Ele já entrou para o centro cirúrgico, vai mexer bastante na perna, tem muita coisa para corrigir, que veio errada de lá”, afirmou a Sheila.