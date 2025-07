Enchente no Texas: sobe para 70 número de mortos; 21 são crianças

Subiu para 70 o número de mortos nas enchentes provocadas pelas fortes tempestades no Texas, nos Estados Unidos. Desses, 59 foram no condado de Kerr, local mais afetado pelas enchentes. A situação na região pode se agravar porque há previsão de mais chuvas para este domingo (6).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O número de mortos foi atualizado por autoridades envolvidas nas buscas, segundo o jornal New York Times. O óbito confirmado mais recentemente foi de um homem encontrado por um morador no condado de Williamson. O corpo da vítima estava preso a um veículo perto de uma estrada do local, após as águas da enchente recuarem.