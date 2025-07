São José vence o Oeste e amplia vantagem na liderança

O São José jogou para o gasto e venceu o Oeste por 2 a 0 na tarde deste domingo (6), no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela quarta rodada do grupo 4 da Copa Paulista de 2025.

Com esse resultado, a Águia do Vale, sob comando do técnico Marcelo Marelli, vai a 12 pontos no grupo, se mantém na liderança, com 100% de aproveitamento e sem sofrer gols. E já abre quatro pontos de frente para a vice-líder Portuguesa Santista. Enquanto isso, o Oeste está em terceiro lugar, com 4 pontos ganhos.

Na próxima rodada, o São José visita a Portuguesa Santista no outro domingo (13), a partir das 10h, no estádio Ulrico Mursa, em Santos. Já o Oeste joga na segunda-feira (14), quando recebe o Santo André, às 19h, no estádio José Liberatti, em Osasco.

Como foi o jogo