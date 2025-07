Tanque do Exército trafega na contramão e passa por cima de carro

As imagens mostram diversos tanques do Exército trafegavam na contramão pela rua Siqueira Campos, escoltados por duas moto e um carro da Polícia do Exército. Mas um dos blindados perdeu o controle da direção e passou por cima de um veículo que estava estacionado.

Um tanque do Exército Brasileiro trafegou na contramão e passou por cima de um carro em uma rua de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. O caso foi registrado na tarde da última quinta-feira (3) e foi flagrado por câmeras de segurança da região.

Mesmo com o tanque do Exército tendo passado por cima do carro, nenhuma pessoa se feriu no acidente. Os militares foram até o local para verificar a situação e acionaram equipes da Superintendência de Trânsito e Segurança Viária de Ponta Grossa.

O tanque do Exército e os demais membros do comboio haviam saído do 13º Batalhão de Infantaria Blindado. Em nota, a 5ª Brigada de Cavalaria Blindada disse que os militares estavam a caminho do Campo de Instrução General Calazans, que fica a cerca de 5,3 km do batalhão.

“Cabe destacar que não houve vítimas e o Comando da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada instaurou uma investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido e as responsabilidades pertinentes”, disse o Exército em nota.