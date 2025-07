Corpo mutilado é encontrado em trilho de trem; polícia investiga

Um corpo mutilado foi encontrado na manhã deste domingo (6) em um trilho de trem no bairro Uberaba, em Curitiba (PR). A vítima foi encontrada por populares que passavam pelo local. A principal hipótese para a morte da vítima é que ela tenha sido atropelada por um trem.

Após o corpo ser encontrado por populares, a Polícia Militar do Paraná foi acionada e encontraram a vítima dilacerada. A PM solicitou a presença de investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil do Paraná e policiais do Instituto de Criminalística, que também estiveram no local.