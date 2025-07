Homem é preso suspeito de furtar mercadorias para entrega em SJC

Um homem de 39 anos foi preso em flagrante no final da tarde de sábado (5), em um condomínio empresarial na zona sul de São José dos Campos, suspeito de praticar furto qualificado durante o trabalho.

Ele foi conduzido à delegacia após funcionários de uma transportadora perceberem comportamentos suspeitos e acionarem a Polícia Militar.