Jovem denuncia abuso s3xual em residência na zona leste de SJC

Uma jovem de 20 anos procurou a polícia para relatar ter sido vítima de abuso sexual na manhã de sábado (5), em uma residência no bairro Campos de São José, zona leste de São José dos Campos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima contou que, após sair de uma casa de shows acompanhada de uma amiga, ambas aceitaram convite de um conhecido com um amigo para seguir até a casa dele, onde passaram a noite.