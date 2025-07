Apresentador Edu Guedes é operado após diagnóstico de câncer

O apresentador e chef Edu Guedes, 51 anos, foi submetido a uma cirurgia para retirada de nódulos. A operação foi realizada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de Edu Guedes e Ana Hickmann.

O apresentador passou mal há alguns dias após uma infecção originária de uma crise renal. Ele passou por mais de um procedimento cirúrgico de emergência e descobriu um nódulo no pâncreas.