REGIÃO: Mulher e menino ficam feridos após acidente com triciclo

Uma mulher de 51 anos ficou gravemente ferida após um acidente com um triciclo elétrico na manhã deste domingo (6), em Ilhabela, no Litoral Norte. Ela estava sem capacete no momento do acidente, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O triciclo tombou na avenida Princesa Isabel e a mulher sofreu um corte na cabeça, com intenso sangramento, além de lesões na perna direita e nas costas. O menino de 9 anos, que também estava no veículo, sofreu escoriações na perna direita.