Justiça decreta prisão preventiva de homem que matou Giovana

A Justiça decretou a prisão preventiva de Gabriel da Silva Campos, de 22 anos, autor confesso do assassinato de Giovana Silva de Oliveira, de 18 anos. A decisão foi tomada pelo juiz de plantão, neste domingo (6), durante audiência de custódia, convertendo o flagrante em prisão preventiva.

O crime, que chocou moradores de Jacareí e região, foi registrado como feminicídio e ocultação de cadáver, após Gabriel confessar ter matado Giovana e ocultado seu corpo em uma área de mata às margens do Rio Paraíba.