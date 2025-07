‘Aqui é polícia’, diz matador antes de executar homem em salão

Um homem de 30 anos foi morto a tiros em um salão de beleza no bairro Maria Virgínia, na região nordeste de Belo Horizonte (MG), nesse sábado (5). Ainda não se sabe a motivação do crime e ninguém foi preso logo após o crime.

Segundo informações da Polícia Militar de Minas Gerais, uma testemunha, que seria namorada da vítima, relatou que três homens chegaram ao local de carro. Dois deles desceram do veículo, e um entrou no estabelecimento.