Homem em situação de rua agride e tenta incendiar mulher

Uma mulher de 23 anos foi socorrida em estado grave na manhã de sábado (5), após sofrer um ataque brutal em Goiânia (GO). A vítima foi localizada sob o Viaduto Anhanguera, na Marginal Botafogo, com múltiplos ferimentos e o corpo parcialmente queimado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O resgate foi realizado pelo Corpo de Bombeiros, que acionou uma equipe de emergência ao constatar a gravidade do caso. A jovem apresentava afundamento de crânio, diversos hematomas e indícios de tentativa de incêndio em seu corpo. Segundo os socorristas, havia marcas claras de violência e queimaduras compatíveis com fogo intencional.