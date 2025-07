Feminicídio: entenda como ex matou a jovem Giovana em Jacareí

Detalhes do feminicídio que chocou Jacareí neste final de semana começam a vir à tona após a prisão de Gabriel da Silva Campos, de 22 anos, que confessou ter matado a ex-companheira Giovana Silva de Oliveira, de 18 anos, estrangulando-a e tentando simular um sequestro para ocultar o crime.

O corpo de Giovana foi encontrado em uma área de mata às margens do Rio Paraíba após o autor se entregar à Polícia Militar por temer ser linchado.