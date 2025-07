Mãe morre e filha fica ferida após atropelamento por moto no Vale

Um atropelamento em Jambeiro causou comoção neste final de semana na cidade. Leida Rosângela, moradora do bairro Santa Clara, morreu após ser atingida por uma moto ao tentar atravessar a rodovia Professor Júlio de Paula Moraes, próximo à Caldeiraria e Ponte Preta, por volta das 19h15 de sábado (5). A filha dela, que a acompanhava, foi socorrida em estado grave.

Segundo informações, Leida e a filha moravam na área rural de Jambeiro e estavam indo em direção à Festa do Tropeiro, após perderem o ônibus. Ao tentarem atravessar a via, que possui curvas sinuosas, uma moto que descia pela rodovia atingiu as duas.