Homem processa Apple alegando que ‘virou gay por baixar app’

Um russo entrou com um processo contra a Apple por danos morais, argumentando que um aplicativo do iPhone o transformou em um homossexual — segundo cópia da denúncia, à qual a AFP teve acesso.

Segundo o relato, ele teria recebido uma quantia simbólica de uma criptomoeda chamada “GayCoin” acompanhada da mensagem: “Não julgue sem tentar”.