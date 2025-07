‘Chefe do Benefício’ anuncia pré-inauguração de loja em São José

O empresário chinês Alex Ye, conhecido nacionalmente como o “Chefe do Benefício”, anunciou para a próxima terça-feira (8) a pré-inauguração da unidade da loja Busca Busca em São José dos Campos, instalada no Shopping Faro, no centro da cidade.

Trata-se de uma loja de produtos importados que chega à cidade para competir com preços baixos, variedade e qualidade, segundo o empresário.