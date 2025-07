Mulher morta de desnutrição por pastora era ‘meiga e brilhante'

Flávia Cunha Costa, de 42 anos, foi mantida em condições precárias dentro de uma casa onde vivia com a pastora Marleci Ferreira de Araújo e o marido dela, Ronnyson dos Santos Alcântara, em Belém (PA). Ela morreu por desnutrição grave. Segundo a Polícia Civil do Pará, a vítima era submetida a maus-tratos físicos e psicológicos.

A pastora e o companheiro foram presos preventivamente na manhã de sexta-feira (4). Conforme a corporação, os agentes receberam, no dia 15 de maio deste ano, uma denúncia sobre as condições em que a vítima vivia com o casal. Conforme a denúncia, ela era obrigada a realizar trabalhos domésticos e apresentava estado visível de desnutrição.