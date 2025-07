Jovem é encontrada morta sem a cabeça e tia é presa pelo crime

Uma jovem de 18 anos foi encontrada morta na madrugada de sábado (5), em uma cova rasa no quintal da casa de um tio, no bairro São José, em Guarapari (ES). O corpo estava sem a cabeça e com cortes profundos nos braços e pulsos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Polícia Militar, equipes foram até o local após moradores relatarem que indivíduos estavam com lanternas acesas em um quintal. Ao chegarem, ficou constatado que eles procuravam pelo corpo da jovem.