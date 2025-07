URGENTE: Ex-namorado confessa assassinato de Giovana no Vale

A mãe de Giovana havia registrado um boletim de ocorrência de desaparecimento na Delegacia de Jacareí, relatando suspeitas do envolvimento do ex-companheiro no sumiço da filha.

Diante da gravidade, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar iniciaram buscas imediatas, analisando imagens de videomonitoramento e realizando diligências para localizar a jovem e o suspeito.

Durante as buscas, Gabriel compareceu espontaneamente à base da Polícia Militar, onde confessou ter matado Giovana e indicou o local onde ocultou o corpo, em uma área de mata fechada, cerca de 30 metros dentro da vegetação, próxima à ponte Nossa Senhora da Conceição.