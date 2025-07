Carro voador: pedidos podem garantir 10 anos de produção no Vale

A produção seriada do carro voador em Taubaté será fundamental para atender os cerca de 3.000 pedidos que a aeronave recebeu em todo o mundo, que terão que ser convertidos em vendas. O volume pode garantir uma década de produção na unidade do Vale do Paraíba.

“Continua nessa ordem [3.000 pedidos] e a gente anunciou uma venda para a Revo recentemente, de 50 aeronaves”, disse o executivo. “Temos essas intenções de pedidos que vão ser confirmados com a venda. Isso dá cerca de 10 anos de produção”.

Fábrica.

Em outubro do ano passado, o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil) aprovou um financiamento de R$ 500 milhões para a Eve instalar a fábrica do carro voador em Taubaté.