Pai dá facadas em filho de 4 anos no Vale e depois tenta se matar

Um homem de 48 anos deu facadas no filho de 4 anos, em Caçapava, e depois tentou tirar a própria vida. O crime aconteceu por volta das 13h50 deste sábado (5), pela rua Antenor José dos Santos, em um conjunto de prédios do CDHU.

A PM foi acionada pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) para o atendimento da ocorrência e, chegando ao local, o menino de 4 anos já havia sido socorrido por uma vizinha ao hospital da Fusam.