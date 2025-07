Mulher morre no Vale após cair com moto de viaduto da Dutra

Uma mulher de 38 anos morreu na noite de sexta-feira (4) após perder o controle da motocicleta que pilotava e cair de um viaduto na altura do km 167 da rodovia Presidente Dutra, no bairro Parque Meia Lua, em Jacareí.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais rodoviários federais foram acionados por populares por volta das 20h30 e, ao chegarem ao local, encontraram a motocicleta caída na grama da marginal da rodovia e a mulher caída no meio-fio da via marginal.