Preso suspeito de matar a mãe, jovem afirma estar arrependido

Ao chegarem, arrombaram o portão e encontraram a vítima já sem vida, caída nos fundos do imóvel. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas, assim como a perícia técnica, que confirmou os múltiplos golpes de faca.

Logo após o crime, Alfredo fugiu levando o carro da família, um Renault Logan branco. Com as informações sobre o veículo e a possível rota de fuga, os policiais conseguiram localizá-lo já na manhã desta sexta-feira, em Dourados, a cerca de 80 km do local do crime.

A investigação aponta que o jovem já vinha causando conflitos dentro da residência, especialmente por conta do uso de drogas. O caso foi registrado como homicídio qualificado e feminicídio.