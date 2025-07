Sorriso Maroto volta a São José para show especial em agosto

A Farma Conde Arena, em São José dos Campos, será palco de uma tarde especial no próximo dia 10 de agosto. O grupo Sorriso Maroto sobe ao palco para apresentar um show repleto de sucessos que marcaram a carreira do conjunto.

O evento terá início às 16h e promete reunir fãs de toda a região para celebrar a música e a trajetória de um dos maiores nomes do samba e pagode no Brasil.