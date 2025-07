Homem suspeito de matar Giovana é preso pela PM em Jacareí

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Giovana trabalhava em uma padaria na rua Arthur Gaspar Viana, no Jardim Santa Maria, em Jacareí. Ela saiu do trabalho por volta das 20h de sexta. A mãe trocou mensagens com ela, pelo WhatsApp, às 22h22. Depois disso ela ficou com o celular desligado e a mãe não conseguiu mais contato.

O corpo de Giovana foi encontrado debaixo da ponte que dá acesso ao bairro São João, em Jacareí. Viaturas do Corpo de Bombeiros e do Samu estiveram no local.

A família informou ter um vídeo que mostrava Giovana com o ex-marido após ela ter desaparecido. O homem negava ter se encontrado com ela.