URGENTE: Giovana é encontrada morta em Jacareí, afirma família

A mãe da jovem Giovana Silva de Oliveira, 18 anos, afirmou que ela foi encontrada morta em Jacareí, neste sábado (5). Ela estava desaparecida desde a noite de sexta-feiras (4), após sair do trabalho.

Ainda segundo a mãe, o ex-marido de Giovana teria sido preso pelo crime. A família informou ter um vídeo que mostrava Giovana com o ex-marido, mas o homem negava ter se encontrado com ela. Giovana saiu do trabalho por volta das 20h.