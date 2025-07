Mulher de 60 anos quebra tornozelo após cair em trilha na região

Uma mulher de 60 anos foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros após cair em uma trilha nas proximidades da Praia do Cedro do Sul, em Ubatuba, neste sábado (5).

Segundo os bombeiros, a queda ocorreu na Trilha das 7 Praias. A mulher apresentava fratura no tornozelo direito. Ela encontrava-se consciente e orientada no momento do atendimento.