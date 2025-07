Onde está Giovana? Jovem de 18 anos desapareceu em Jacareí

A família procura pela jovem Giovana Silva de Oliveira, 18 anos, que desapareceu em Jacareí. Ela saiu do trabalho na noite de sexta-feira (4) e não foi mais encontrada pelos parentes, que estão desesperados.

Segundo a mãe, Giovana saiu do trabalho por volta das 20h. “Última vez que falei com ela foi pelo WhatsApp, às 22h22. Ela está com o celular desligado”, afirmou. A família registrou boletim de ocorrência.