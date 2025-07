VÍDEO: Maior do mundo, tubarão-baleia é avistado em Ilhabela

Um tubarão-baleia foi avistado próximo à Ilha das Ferrarias, na região norte de Ilhabela. O tubarão é considerado a maior espécie de peixe existente conhecida. As imagens do animal foram registradas pelo fotógrafo Rafael Mesquita, que publicou o vídeo na sexta-feira (4).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O tubarão-baleia aparece acompanhado de outros peixes, os bijupirás, uma espécie que costuma seguir animais de grande porte pelos oceanos.