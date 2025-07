Trabalhador de 19 anos morre ao ficar preso em elevador de grãos

Um trabalhador de 19 anos morreu após ficar preso em um elevador de grãos, utilizado na movimentação e armazenamento de produtos agrícolas. O caso aconteceu na tarde de sexta-feira (4), na cidade de Morrinhos (GO).

Equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionada para atender a uma ocorrência em um armazém localizado na rodovia GO-213, na zona rural do município.