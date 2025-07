Acidente entre dois carros mata duas pessoas em rodovia do Vale

Um grave acidente envolvendo dois veículos resultou na morte de duas pessoas na rodovia SP-62, em Cachoeira Paulista. Além deles, uma idosa de 70 anos ficou ferida.

O acidente aconteceu na altura do bairro das Palmeiras. Os veículos trafegavam em sentidos opostos e bateram de frente. O carro em que as duas vítimas fatais estavam ficou destruído. Os mortos tinham 50 e 53 anos.