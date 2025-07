Fundador da 'Tribo de Jah', Zé Orlando canta no Vale no domingo

Ídolo do reggae nacional, o cantor Zé Orlando chega a Tremembé, neste domingo (6), para cantar “Love” e outros hits no show gratuito de lançamento do disco “Música Caipira Planetária” – novo trabalho de Mestre Quintino, veterano da cultura popular no Vale do Paraíba, que sobe ao palco da Casa de Cultura Prof. Quintino Jr., às 20h, com uma proposta diferenciada de som.

O disco já pode ser ouvido em plataformas digitais como o Spotify e, em sua versão audiovisual de estúdio, chega ao YouTube na segunda (7), pelo link youtu.be/gw5GeGPorL8.