Adeus, Fernando: vice-presidente da AKaer morre aos 61 anos

Morreu aos 61 anos o engenheiro Fernando Coelho Ferraz, vice-presidente da Akaer, empresa de São José dos Campos. A causa da morte não foi divulgada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O corpo de Fernando está sendo velado e depois será cremado no Cemitério e Crematório Parque das Flores, no Residencial Gazzo, na região sul de São José, na manhã deste sábado (5). A cerimônia de cremação está marcada para as 14h.