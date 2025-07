Motoboy é agredido e vingança termina em quebra-quebra na região

Uma briga envolvendo um motoboy mobilizou moradores e trabalhadores de entrega no Pontal Santa Marina, em Caraguatatuba, na noite de sexta-feira (4). Segundo relatos, o entregador foi agredido ao realizar uma entrega por volta das 20h30. Vídeos obtidos pela reportagem mostram o motoboy caído no chão enquanto é agredido.

A violência gerou revolta na categoria, que organizou uma retaliação. Áudios enviados entre grupos de entregadores mostram a convocação para invadir a casa do morador envolvido no caso. Por volta de meia-noite, dezenas de motoboys foram até o local e promoveram vandalismo, quebrando o portão e jogando bombas no carro.