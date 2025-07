URGENTE: Homem é morto e outro fica ferido após briga no Vale

Um homem foi morto a tiros e outro ficou ferido após briga em frente de casa noturna de Pindamonhangaba, localizada na rua São João Bosco, no bairro Santana, na madrugada deste sábado (5).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h40 para atendimento de disparos de arma de fogo em frente ao local. Os policiais encontraram um homem, de 35 anos, já em óbito, com ferimento de arma de fogo na face.