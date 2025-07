Mãe, avó e amiga: Maura Nascimento morre no Vale do Paraíba

Mãe de três filhos e avó, Maura Nascimento morreu no Vale do Paraíba e deixou muitas saudades em quem a conheceu. Carismática e marcante, conhecida como “Ita”, ela morava no bairro da Cruz, em Lorena, cidade onde foi velada e sepultada. A causa da morte não foi divulgada.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Foi no bairro da Cruz que ela construiu a sua história, criando seus três filhos e participando da vida das netas.