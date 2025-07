Criador do Vale perdeu 7 cavalos em contaminação suspeita

A morte repentina de centenas de cavalos em diferentes regiões do Brasil tem gerado indignação e apreensão entre criadores e profissionais do setor. A principal suspeita é de contaminação por toxinas em rações industrializadas, fabricadas por uma mesma empresa, com data de produção de 21 de novembro de 2024.

Um criador de cavalos de elite em Caçapava relatou a perda de sete animais em poucos dias. Os cavalos, todos saudáveis e bem cuidados, começaram a apresentar sintomas neurológicos e problemas hepáticos após ingerirem a ração suspeita. Exames já foram enviados para análise.