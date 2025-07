Taubaté arranca empate no fim, 'desencanta', mas segue sem vencer

O Taubaté arrancou empate por 1 a 1 com a Portuguesa Santista na noite desta sexta-feira (4), no estádio Joaquim de Morais Filho, em Taubaté, pela quarta rodada do grupo 4 da Copa Paulista de 2025.

Com esse resultado, o Burro da Central, sob comando do técnico Rogério Henrique, marca o primeiro gol no campeonato, vai a 3 pontos e segue em quarto lugar na chave, dentro da zona de classificação. Mas, segue sem vencer, enquanto a Briosa, com 8 pontos, está em segundo lugar.