São José Futsal atropela o Cruzeiro e se afasta da degola na LNF

Assim, o time da região, comandado pelo técnico Gabriel Oliveira, soma o segundo triunfo consecutivo no torneio nacional e vai a 10 pontos, abrindo quatro de frente para a zona de rebaixamento. Já o time mineiro, com apenas 3 pontos, segue na zona de degola.

Na próxima rodada, o São José visita o Umuarama, dia 13, às 11h, um domingo, no ginásio Amario Vieira da Costa, no interior paranaense. E o Cruzeiro recebe o Cascavel no dia 14, no ginásio Divino Braga, em Betim, às 19h.

O jogo

No primeiro tempo, os times estavam nervosos e se estudando mais, principalmente no início. Nos minutos finais da primeira etapa, o São José aumentou a pressão, levou perigo, mas foi para o intervalo com o empate sem gols.

Já no segundo tempo, o São José voltou melhor e, aos 3min, abriu o placar com um belo gol de Ronney, que acreditou em chute da intermediária e mandou para o gol: 1 a 0.