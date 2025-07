Final de semana terá interdições em ruas do Centro de Taubaté

No sábado (5), haverá interdição total do cruzamento das avenidas John Kennedy e Tiradentes, das 7h às 17h. A obra será feita em duas etapas, uma em cada sentido (centro/bairro e bairro/centro). Os ônibus terão desvios nos dois sentidos. No sentido centro/bairro, seguirão pela rua Nancy Guisard, avenida Tiradentes, rua Benedito Cursino dos Santos, avenida Walter Thaumaturgo e retornarão à avenida John Kennedy. Já no sentido bairro/centro, os ônibus passarão pela avenida John Kennedy, rua Uruguai, rua Portugal, avenida Tiradentes e rua Dr. Emílio Winther.

Também no sábado, a rua Emílio Winther será totalmente interditada a partir das 13h, na altura do nº 257. Com isso, os ônibus que seguem no sentido bairro/centro, pela rua Visconde do Rio Branco, deverão utilizar as ruas XV de Novembro e Chiquinha de Mattos, sentido Rodoviária Velha.

Ainda no sábado, o cruzamento da rua Benjamin Constant com a avenida Tiradentes, no sentido Praça da CTI, ficará totalmente interditado das 7h às 17h. O desvio para veículos, inclusive os do transporte público, será feito pela rua Armando Salles.

No domingo (6), será interditado o cruzamento da avenida Marechal Arthur da Costa e Silva com a rua Expedicionário José Antônio Moreira, das 7h às 17h. Os ônibus que passam pelo local deverão seguir pela avenida Walter Thaumaturgo, avenida Bandeirantes, avenida Itambé, rua Bráulio de Almeida Ramos e retornar à avenida Marechal Arthur da Costa e Silva.