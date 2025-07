Mudança no 'vale': veja como servidores receberão os valores

Vale-alimentação

A Prefeitura de Taubaté anunciou nessa sexta-feira (4) mudanças no vale-alimentação dos servidores. A medida, no entanto, deixou funcionários em dúvida sobre como será concedido o benefício.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Cartão

Segundo a Prefeitura, no caso dos 2.256 funcionários com salário de até R$ 2.895,55, que já recebiam o Cartão Cesta Básica de Alimentos (R$ 178,11 por mês), será depositada a diferença (R$ 324,39) no dia 30 de julho, na conta bancária, junto ao salário.